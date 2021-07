Preso é suspeito de liderar quadrilha especializada em roubo de veículos - Divulgação

08/07/2021

Rio - Agentes da 19ª DP (Tijuca) prenderam, nesta quarta-feira (07), um homem apontado como líder de uma quadrilha especializada em roubo de veículos na Tijuca, Zona Norte do Rio. Ele foi capturado no interior de um carro roubado dias antes, após cruzamento de dados do setor de inteligência da unidade.

De acordo com as investigações, o criminoso cometia os delitos durante a noite. Pela manhã, ele trabalhava como mototaxista e entregador de aplicativo. Após os crimes, ele estacionava os carros em ruas com pouco movimento, no bairro da Tijuca, e depois usava os veículos para praticar novos delitos.

Segundo os agentes, o homem é acusado de envolvimento em seis roubos, naquela região, nas últimas semanas. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão temporária pelo crime de roubo qualificado.