Kasia Lenhardt e Jerome Boateng Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 10:41

Rio - A morte da modelo polonesa Kasia Lenhardt, ex-namorada do zagueiro Jérôme Boateng, segue repercutindo na imprensa alemã. O caso vem sendo tratado como suicídio pelos jornais locais. Uma amiga da ex do jogador do Bayern afirmou que Kasia estava sozinha no apartamento e que ela morreu no dia do aniversário do seu filho de apenas seis anos.

"Um membro da família chamou a polícia porque não conseguiam entrar em contacto com ela e estavam preocupados. Ela morreu depois de o Jérôme ter dado uma entrevista em que ele dizia que o relacionamento entre ambos tinha terminado. Ele disse coisas muito más sobre a Kasia, ela ficou muito perturbada", afirmou em entrevista ao jornal “Daily Mail”.



A modelo de 25 anos e o zagueiro alemão de 32 anos terminaram o relacionamento há cerca de uma semana. O corpo da jovem foi encontrado sem vida em um apartamento da capital alemã na última terça-feira.

No último dia 2, a modelo se envolveu em um acidente com o carro do atleta. Em seguida, Boateng comunicou o fim do relacionamento, afirmando que era "hora de assumir a responsabilidade e agir no interesse da família", e pediu desculpas " a todos que magoei, especialmente minha ex-namorada Rebecca e nossos filhos". Kasia, porém, disse que "mentiras e infidelidades constantes" foram o motivo do fim da relação.

Após o ocorrido, o Bayern anunciou que o zagueiro está fora da final do Mundial de Clubes contra o Tigres, que acontece nesta quinta-feira. O atleta foi liberado para voltar à Alemanha depois do anuncio da morte de Kasia.

