Uma semana após divulgar término, ex-namorada de campeão mundial é encontrada morta

Rio - A modelo polonesa Kasia Lenhardt, de 25 anos, foi encontrada morta na última terça-feira, em Berlim, na Alemanha. Ela é ex-namorada do zagueiro alemão campeão em 2014, Jerome Boateng. Os dois anunciaram o término do relacionamento na última semana, após mais de um ano de namoro.

De acordo com o portal alemão "Bild", o corpo da jovem foi encontrado em um apartamento da capital alemã. Segundo o site, a morte não vem sendo tratada como crime, não havendo "indícios de culpa de terceiros".



No último dia 2, a modelo se envolveu em um acidente com o carro do atleta. Em seguida, ele comunicou o fim do relacionamento, afirmando que era "hora de assumir a responsabilidade e agir no interesse da família", e pediu desculpas " a todos que magoei, especialmente minha ex-namorada Rebecca e nossos filhos". Kasia, porém, disse que "mentiras e infidelidades constantes" foram o motivo do fim da relação.





