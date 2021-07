Geovane Ragazzi Afonso, de 30 anos, é foragido da Justiça - Divulgação/ Portal dos Procurados

Geovane Ragazzi Afonso, de 30 anos, é foragido da JustiçaDivulgação/ Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 18:02

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quarta-feira, um cartaz para ajudar nas investigações da 108ª DP (Três Rios) sobre o paradeiro do foragido da Justiça, Geovane Ragazzi Afonso, de 30 anos. Ele faz parte de um grupo criminoso estabelecido no município de Três Rios, Região Serrana do Rio.



Em um inquérito do Ministério Público, em 2018, que originou a Operação Fluvial, Geovane faz parte de uma quadrilha que consisti no recebimento das armas, munições e drogas na localidade de Três Rios, através de 'mulas' contratadas para o transporte, com destino a um local afastado da cidade, 'batismo' da droga e redistribuição das armas, munições e drogas para diversos compradores da região.Atualmente, ele é procurado por agentes da 108º DP, pelo crime homicídio qualificado após tentar matar uma pessoa quando estava na casa de um amigo. A vítima teria sido atingida por três disparos, sendo um nas costas, outro no braço direito e um de raspão na testa.Contra Geovane consta também um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Três Rios, com pedido de prisão temporária. A 108ª DP está encarregada das investigações e do inquérito criminal.O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de Geovane Ragazzi, nos seguintes canais de atendimento:Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177APP "Disque Denúncia RJ"Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).