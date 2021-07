Na ocasião, festa foi encerrada e o estabelecimento multado em R$5 mil - Buda Beach Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 18:01 | Atualizado 07/07/2021 18:16



Rio - A boate Buda Beach, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, onde um caso de estupro teria acontecido , já foi notificado e multado por equipes de fiscalização da prefeitura por descumprimento aos decretos de controle do novo coronavírus em vigência no município. O estabelecimento tem como sócios o deputado estadual Filippe Poubel (PSL) e o policial militar Diogo Souza, conhecido como Capitão Diogo. O estupro teria ocorrido em maio deste, durante um evento no local. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a prefeitura de Cabo Frio, no dia 23 de maio, após receber denúncias sobre a realização de uma festa clandestina, as equipes de fiscalização estiveram no local, por volta das 2h, onde encontraram o evento em andamento e pessoas sem máscara, desrespeitando as determinações. Na ocasião, a festa foi encerrada e o estabelecimento multado em R$5 mil.



"O processo administrativo referente ao estabelecimento foi encaminhado para a Procuradoria-Geral do Município, que avalia a pertinência legal para a proposição de ação na Justiça, em virtude de reiterados descumprimentos às normas municipais", informou a prefeitura.





Na noite da última terça-feira (6), o deputado e o capitão da PM postaram fotos em que estavam na boate . A dupla aparece brindando em uma das imagens. Em outra, que teria sido tirada no dia do suposto estupro, Diogo cobriu o rosto da suposta vítima e escreveu: "Só aguardando as verdades dos fatos! Toda a verdade! Quem não deve não teme!"

