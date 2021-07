PM estoura bingo clandestino em São Conrado - DIVULGAÇÃO

PM estoura bingo clandestino em São ConradoDIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 08:31 | Atualizado 07/07/2021 08:33

Rio - Policiais militares do Setor de Inteligência do 23º BPM (Leblon) estouraram, na noite de terça-feira, um bingo em São Conrado, na Zona Sul do Rio. O estabelecimento ilegal ficava em um imóvel na Rua Coronel Ribeiro Gomes.

Segundo a Polícia Militar, nove máquinas caça-níqueis que funcionavam no local foram apreendidas. Uma mulher foi detida durante a ação e encaminhada para a 15ª DP (Gávea), onde a ocorrência foi registrada.

Publicidade