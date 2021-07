Acidente envolvendo caminhão e moto na Avenida Brasil - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 07:09

Rio - A manhã desta quarta-feira (7) é de pista molhada e de pelo menos dois acidentes em diferentes pontos da Avenida Brasil. O trânsito na via tem retenções no sentido Centro, na altura da Zona Oeste.

Em Realengo, no sentido Centro, uma motocicleta e um caminhão bateram. A moto foi parar debaixo do veículo. Não há registro de feridos. A via chegou a ser interditada por 10 minutos, mas foi liberada após a retirada dos veículos.

Em outro ponto da Avenida Brasil, na altura de Bangu, também no sentido Centro, um segundo acidente envolvendo uma moto ocupa uma parte da pista. A Polícia Militar está no local. O trânsito tem retenções a partir de Santíssimo.

AV. BRASIL | Em Bangu, acidente envolvendo uma moto ocupa uma faixa da via. PM no local. Trânsito lento, com pontos de retenção, até a altura de Santíssimo. #viasexpressas pic.twitter.com/ntGkMYnUoz — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 7, 2021

