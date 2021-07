A operação ajuda na prevenção de alagamentos na cidade. - Eduardo Kapps

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 09:05 | Atualizado 07/07/2021 09:05

Rio - A Operação Ralo Limpo 2021, lançada na segunda-feira, resultou na limpeza e desobstrução de 166 ralos em cinco vias com maior recorrência de alagamentos e bolsões de água no Rio em dois dias. Ao todo, já foram removidas 5,4 toneladas de resíduos. Coordenada pelo Centro de Operações Rio (COR), a iniciativa é parte do planejamento estratégico para o período chuvoso de novembro a abril.



Com 16 garis e o apoio da Secretaria Municipal de Conservação, a Comlurb limpou 83 ralos na Avenida Presidente Vargas, no Centro; 60 na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca; 15 na Rua Silva Freire, e oito na Rua Vinte e Quatro de Maio, entre a Alzira Valdetaro e a Gregório Neves, no Engenho Novo. As equipes vão intensificar a limpeza dessas caixas com o objetivo de facilitar o serviço de desobstrução das galerias feito pela Conservação.