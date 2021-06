Pedro Henrique Gonzaga - Reprodução Facebook

Pedro Henrique Gonzaga Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 09:24 | Atualizado 30/06/2021 09:29

Rio - A primeira audiência sobre a morte do jovem Pedro Henrique de Oliveira Gonzaga, de 25 anos, estrangulado por seguranças do supermercado Extra, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, acontece na tarde desta quarta-feira. Dois anos e quatro meses após o ocorrido, a Justiça ouvirá a mãe e testemunhas de acusação e defesa.