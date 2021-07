Brasil atinge a menor taxa de transmissão da covid-19 neste ano - Reprodução

Brasil atinge a menor taxa de transmissão da covid-19 neste ano

Publicado 13/07/2021 14:28

De acordo com dados da Imperial College de Londres, o Brasil registrou a menor taxa de transmissão (Rt) da Covid-19 neste ano. Após apresentar queda, o dado consolidado até esta segunda-feira, 12, chegou a 0.88.

O índice apresentado pela universidade britânica mostra quantas pessoas podem ser infectadas a partir de uma pessoa que contraiu a doença e indica a evolução da pandemia nos países. Com a taxa chegando aos 0.88 dessa última pesquisa significa que 100 pessoas contaminadas com a Covid-19 poderiam transmitir para outras 88.

Considerando a margem de erro, o Rt varia entre 0.77 e 0.96. Esta é a terceira semana consecutiva que o índice apresenta queda.

A taxa de transmissão é uma das principais referências para que se acompanhe a evolução epidêmica do Sars-CoV-2 no país. Porém, segundo especialistas é preciso acompanhar esse índice por um longo período para avaliar cenários e tendências, levando em conta o atraso nas notificações e o período de incubação do vírus.

Na divulgação da semana que encerrou em 05 de julho, o Imperial College apontava a taxa de transmissão de 0.91. Na semana anterior, estava em 0.98. Apesar do resultado ser positivo, o dado não avalia se a pandemia está se agravando ou não, no país por cada região.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 17.031 novos casos e 745 novas mortes em 24 horas, até a noite desta segunda-feira, 12. O país acumula 19.106.971 casos e 534.233 mortes.

Até a manhã desta terça-feira,13, um total de 14,66% da população geral do Brasil está completamente imunizado, com as duas doses das vacinas que prevêem esse esquema vacinal (Coronavac, Pfizer e Astrazeneca/Oxford) ou com a dose única da vacina da Janssen.