Apenas 5% dos entrevistados afirmaram que não foram e não pretendem tomar a vacina - Divulgação

Publicado 13/07/2021 13:20 | Atualizado 13/07/2021 13:27

Rio - A adesão dos brasileiros às vacinas contra a covid-19 chegou a 94% e atingiu nível recorde. Segundo a pesquisa do Instituto Datafolha, publicada pelo jornal A Folha de S. Paulo nesta terça-feira, 56% disseram já ter se vacinado e 38% disseram que pretendem aderir a imunização. Apenas 5% dos entrevistados afirmaram que não foram e não pretendem tomar a vacina e 1% respondeu que não sabe.

Ainda de acordo com o a pesquisa, 19% declararam já ter tomado as duas doses ou a dose única da vacina, enquanto outros 37% aguardam a data para completar a imunização.

O levantamento, feito presencialmente, ouviu 2.074 pessoas de 16 anos ou mais em 146 cidades do país, entre os dias 7 e 8 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A adesão às vacinas atingiu o ponto mais baixo em dezembro de 2020. Na ocasião, quando as primeiras doses eram aplicadas no Reino Unido, 23% dos entrevistados pelo Datafolha diziam não ter intenção de se imunizar. Metade afirmava que não tomaria vacina da China, ou seja, a Coronavac, da Sinovac, empresa parceira do Instituto Butantan.



Interferência de Bolsonaro na adesão às vacinas



O Datafolha mostrou também que a proporção dos que não se vacinaram e não pretendem se vacinar é maior entre os que dizem sempre confiar no presidente (11%), entre os que avaliam seu governo como bom ou ótimo (9%) e entre os que pretendem votar nele em 2022 (9%).