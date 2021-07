Somadas aos lotes anteriores, cerca de 17 milhões de doses da Pfizer terão sido entregues ao governo brasileiro até o final desta semana - Divulgação / Dado Ruvic

A Pfizer entregará nesta quarta-feira, 14, mais de 924 mil doses da vacina contra a covid-19 ao Ministério da Saúde. Os imunizantes chegarão ao Brasil através do aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo.



Somadas aos lotes anteriores, cerca de 17 milhões de doses terão sido entregues ao governo brasileiro até o final desta semana. Essas entregas fazem parte do acordo firmado no dia 19 de março, que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021. Já o segundo contrato, assinado em 14 de maio, prevê a entrega de outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro.

Ao longo de 2021, a Pfizer e BioNTech irão fornecer um total de 200 milhões de doses de vacina ao Brasil para apoiar o combate à pandemia.