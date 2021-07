Vice-presidente Hamilton Mourão - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 13/07/2021 13:37 | Atualizado 13/07/2021 13:41

Brasília - O vice-presidente Hamilton Mourão falou, nesta terça-feira (13), que uma reunião entre os chefes dos três poderes será uma boa oportunidade para que as autoridades "conversem" e "baixem a bola".



“Acho que é bom que sentem e conversem, baixem a bola e baixem o tom que é o melhor para nação como um todo. Temos aí essa pandemia sendo enfrentada. Os índices [da Covid] estão caindo graças à vacinação. Vamos melhorar e para melhorar é preciso que todo mundo se entenda” disse.

Na fala, Mourão se referia a declaração do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, de que pretende realizar uma reunião com os chefes dos três poderes. Na última segunda (12), Fux se reuniu com Jair Bolsonaro para pedir compromisso com respeito constitucionais após o presidente atacar ministros do STF que integram o Tribunal Superior Eleitoral, levantar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral e dizer que as eleições de 2022 poderiam não acontecer.

