Por iG

Publicado 16/06/2021 17:41 | Atualizado 16/06/2021 17:42

Di Ferrero contou detalhes da carreira e do NX Zero ao programa 'Sai da Caixa', de Tiago Abravanel. O cantor relembrou que entrou na banda com 17 anos e assumiu a responsabilidade da banda para si. "A galera estava chapando e eu já na responsa", disse ele.



O cantor começou a carreira na igreja, já tendo sucesso antes de entrar no NX. "Eu já deixava de fazer algumas coisas antes de entrar na banda, eu já tinha um sucessinho na vida e queria viver aquilo", disse.



Di contou a Abravanel que não se assustou com o 'novo mundo' que encontrou, mas via a diferença entre os cenários. "Na igreja você cantava para Deus, lá os caras cantavam para pegar minas, ficar muito doido", comparou.



"Eu lembro do primeiro festival, a gente entrou no camarim de uma banda, que eu não vou falar [o nome], colocaram um espelho na mesa e o cara pegou muito pó, cocaína, jogou e fez: 'vai lá todo mundo'. Eu lembro também de um cara, de uma banda: 'você não precisa ir' e os caras 'vai lá, cola lá Di, qual o problema?", contou.



Mas o que ele estranhava, virou rotineiro na vida profissional. "Eu ficava ali, o tempo inteiro com todo mundo. Então era normal para mim, conviver com isso", disse.



No mês de junho, Di Ferrero completou 36 anos. Ele disse que começou bem cedo, entre os 8 e 12 anos de idade, ele fez batismo, entrou na banda da igreja e fez até turnê. "Me lembro de cantar no Maracanãzinho para 15 mil pessoas, nos congressos", relembra.



"Eu tinha tudo, estava bombando com uma banda legal, estava fazendo shows e, de repente, meus pais saíram [da igreja] e eu perdi tudo. Eles saíram e eu fiquei sem nada. Fiquei meio revoltado na época", disse. Mas com 17 ele já entrou no NX Zero.