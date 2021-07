Bolsa Família - Reprodução

Publicado 14/07/2021 08:45

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, SMASDHH, realiza nesta quarta-feira (14), o Projeto “CRAS Mais Perto de Você”, no bairro Parque Mariana. O objetivo é aproximar o CRAS dos bairros que ficam mais distantes dos seus locais de referência, e assim proporcionar uma vez por mês, em local mais próximo destas comunidades, as ações que são disponibilizadas diariamente nas sedes dos Centros de Referência da Assistência Social. O atendimento acontecerá na parte da manhã entre 9h e 12h e na parte da tarde entre 13 e 17h na Rua João de Barcelos, s/nº, Parque Mariana.

A Secretaria solicita que os atendimentos sejam agendados pelo telefone (24) 3353-4409. Para evitar aglomerações, os atendimentos serão realizados somente com este prévio agendamento. Aqueles que não conseguirem agendar o atendimento, os mesmos serviços continuarão sendo ofertados de segunda a sexta-feira na sede do CRAS, localizado no bairro Novo Horizonte.

No local serão ofertados os seguintes atendimentos: técnicos de assistente social e psicóloga; atualização de cadastros no CRAS; orientação, atualização e cadastramento em Cadastro Único de programas sociais do Governo Federal; orientação sobre Programas Sociais de transferência de renda, como o programa Bolsa Família e Supera RJ; orientação e encaminhamentos sobre acesso à documentação civil básica; orientação, encaminhamento e inscrição nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação; Stand Informativo sobre serviços e campanhas realizadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).