Campanha Abraço QuentinhoDivulgação

Publicado 13/07/2021 15:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação encerrou na última semana a campanha do agasalho “Abraço Quentinho”, quando foram arrecadados cerca de 2 toneladas de roupas e outros artigos para o inverno.

A campanha foi dividida em duas etapas de distribuição, sendo que na primeira, de 7 a 11 de junho, 300 famílias foram atendidas. Já na segunda etapa, que ocorreu de 2 a 9 de julho, 162 famílias. “Todos os artigos recolhidos passaram por uma revitalização e foram entregues às famílias através de cadastros realizados no CRAS”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Já a secretária de Assistência Social, Valéria Sá, agradeceu a todos que participaram da campanha. “O Abraço Quentinho não contou só com a doação dos agasalhos, mas também de todo o carinho e compaixão aos mais necessitados. Quero ainda agradecer aos locais que se dispuseram a ser pontos de recolhimento e tanto ajudaram para que a campanha fosse um sucesso", reforçou Valéria, explicando que as roupas que ainda não foram entregues serão enviadas aos CRAS, onde as famílias poderão fazer o requerimento.