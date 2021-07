Leandro Hassum e Larissa Manoela se encontram nos EUA - Reprodução

Leandro Hassum e Larissa Manoela se encontram nos EUAReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 16:32

Rio - Leandro Hassum registrou seu encontro com Larissa Manoela nas redes sociais, nesta terça-feira (6). O humorista posou ao lado da atriz de 20 anos e declarou sua admiração pela jovem. Os artistas ainda aparecem com um amigo do comediante na foto tirada na Flórida, nos EUA.

fotogaleria

Publicidade

"Amigo Bruno Avelar, obrigado pela noite ontem. Você é um grande cara. E mais que isso é daquelas pessoas que estão sempre em busca de promover o bem. Ontem, aproximou essa moça que é um fenômeno. Ela não é um furacão por acaso. Ela é luz pura", começou o ator de 47 anos em publicação no Instagram.

"Larissa Manoela, já nos conhecíamos. Mas ontem nos conectamos e essa menina de 20 anos me deixou de queixo caído com tamanha maturidade e carinho. Se é que isso é possível… você tem um céu inteiro ainda para conquistar. E vai. Um beijo do seu agora fã de carteirinha", finalizou o humorista na legenda da postagem.

Publicidade

Nos comentários da publicação, Larissa também agradeceu pelo encontro: "Um prazer imenso! Alegria a minha ter me conectado com um cara tão especial como você. Obrigada, obrigada! Um beijo em você e na sua família. Que venham próximos encontros", escreveu.



Confira a publicação: