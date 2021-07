Rodrigo Faro - Edu Moraes

Publicado 06/07/2021 19:05 | Atualizado 06/07/2021 19:09

Rodrigo Faro deu sua opinião sobre o comunicado do SBT no "A Tarde É Sua", de Sonia Abrão. No texto, enviado pela emissora no sábado, o SBT confirma que Rodrigo Faro não se recusou a fazer o teste de Covid-19 antes de gravar conteúdos na emissora.

"Queria agradecer a direção do SBT pela rapidez ao soltar o comunicado acabando com aquela fake news, aquela maldade que tentaram fazer. A direção agiu rapidamente, foram super corretos e soltaram aquela nota esclarecendo e expondo a verdade".

O apresentador ainda anunciou que tomaria medidas legais contra o portal que veiculou a notícia e cobrou um posicionamento do SBT. O texto dizia que a emissora havia se irritado com a postura de Faro, o que não se confirmou. "Jamais me neguei a fazer exame! Diga a verdade SBT! Vocês não me deixaram fazer exame porque já tinha feito! Estou aguardando!”, finalizou.