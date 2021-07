Viegas - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 17:49

O cantor e compositor Viegas irá comandar nessa terça-feira (06), às 20h, uma live com a empresária, Elaine Melo, vencedora do primeiro “No Limite”. O papo será sobre as experiências, vivências e as expectativas do programa.

A série de lives, que acontecerá semanalmente, terá outros participantes de edições anteriores.

No próximo programa, Carcará e Calango se enfrentam pela última vez e, logo após, todos os oito competidores passarão a conviver juntos no mesmo acampamento, o da Tribo Jandaia. A dinâmica das provas também será diferente. Agora os jogadores competem individualmente e disputam para conquistar imunidades e conseguir escapar da votação no Portal de Eliminação.

As tribos, que antes não tinham contato uns com os outros, agora estão juntas - e as alianças podem mudar. A competição, que antes estava equilibrada com quatro para cada lado, vai apertar na hora da votação. E aqueles que não conseguirem as imunidades precisarão traçar uma boa estratégia - sem medo de combinar votos - para terem chances de seguir no jogo.