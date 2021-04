Flawless! Beyoncé faz passeio noturno de barco com amigas

Rio - Beyoncé deixou seus fãs em polvorosa ao postar mais fotos no Instagram. A cantora fez um passeio noturno de barco com amigas e divulgou as imagens nas redes sociais. Ostentando um look todo brilhoso e prateado, Beyoncé aparece se divertindo e segurando um drink.

Recentemente, Beyoncé e o marido, Jay Z, fizeram uma selfie antes de embarcar em um jatinho e a cantora também mostrou seu look poderoso e mostrou suas joias.

