Tadeu Schmidt e Poliana Abritta são os apresentadores do 'FantásticoDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 23:24 | Atualizado 10/07/2021 23:30

Rio - A estreia de 'Bichos Geniais' será um dos destaques do 'Fantástico', na TV Globo, neste domingo (11). Produzida pela BBC, a série, que terá oito capítulos, mostra como a inteligência e as habilidades de alguns animais ajudam na sobrevivência na selva.



Outro destaque do programa é uma reportagem sobre a vacinação. Com o avanço da campanha no país, o Brasil registrou no início desta semana a maior queda na média móvel de casos de covid-19, com uma redução significativa de mais de 30%, baixando a casa dos 50 mil diagnósticos positivos por dia, o menor índice desde 23 de fevereiro.



Como consequência, o número de mortes pela doença também tem diminuído. O repórter Ernesto Paglia vai mostrar uma estimativa de quantas vidas brasileiras já foram salvas por conta da vacina, principalmente entre idosos, que já tomaram as duas doses ou a dose única.

Apesar dos bons indicadores recentes, a reportagem ouve pesquisadores que alertam: a pandemia não está controlada, principalmente porque nem a metade dos brasileiros foi vacinada nem com a primeira dose ainda. Pouco mais de 12% do total da população cumpriu o ciclo da imunização.



Apresentado por Poliana Abritta e Tadeu Schmidt, o 'Fantástico' começa logo após a 'Super Dança dos Famosos'.