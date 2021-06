Ação contou com o auxílio de empresas de transporte do município - Divulgação

Ação contou com o auxílio de empresas de transporte do municípioDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 14:48

A 100ª Delegacia Policial de Porto Real transferiu os veículos apreendidos que ficavam no pátio e no entorno da unidade para o Depósito Público do Estado do Rio de Janeiro, no Estácio, na Capital. A transferência contou com o apoio da prefeitura, do SINTRAV-RJ (Sindicato das Empresas e Autônomos de Transportador de Veículos do Estado do Rio de Janeiro) e de empresas de transporte do município.

Com essa ajuda, além de garantir a melhor conservação e proteção dos veículos, foi possível melhorar o acesso ao pátio da 100ª DP, garantindo vagas exclusivas para as viaturas da unidade, facilitando a saída rápida em casos de emergência. A organização também oferece espaço para que os moradores que precisam estacionem os veículos, além de garantir vagas às viaturas da Polícia Militar e Guardas Municipais de Porto Real e Quatis, bem como de outros órgãos.