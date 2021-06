Deputado viajou para conhecer boas práticas na área de Saúde Pública e Proteção Animal - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 17:47

O deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL/RJ) viajou com o prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz (DEM/RJ), e o diretor do Hospital Veterinário de Resende, Felipe Quinane, para a cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, para conhecer boas práticas na área de Saúde Pública e Proteção Animal. O município paulista possui a maior cobertura vacinal de primeira dose da vacina contra Covid-19 na região Sudeste devido uma pesquisa inédita da efetividade da vacina Oxford/AstraZeneca, que é realizada pelo Ministério da Saúde, Unesp, Prefeitura, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e Fundação Bill & Melinda Gates.

Segundo o deputado Luiz Antônio, Botucatu também é destaque na produção de castramóveis – equipamentos e/ou veículos adaptados para a castração de animais domésticos. “Estamos juntando duas forças, que são Resende e Botucatu, porque as cidades são referências em Saúde Pública e Proteção Animal nos seus estados”. Ainda de acordo com o parlamentar, o seu projeto de levar castramóveis para o interior do estado segue firme. “Destinei emendas para todas as regiões do Rio de Janeiro terem seus equipamentos de castração e esse ano os municípios devem receber a verba. Fiz tudo com muita cautela e estudo e procurei por cidades que a Prefeitura e principalmente os protetores abraçassem o projeto. No primeiro momento Barra Mansa, Mendes, Piraí, Pinheiral e Valença serão os municípios Sul Fluminenses agraciados”.

O deputado Luiz Antônio também visitou o projeto de castração de Resende e conheceu o Hospital Veterinário do Município. Na ocasião ele elogiou o projeto e a Saúde Pública municipal e anunciou R$ 4 milhões em emenda extraorçamentária. O prefeito Diogo Balieiro agradeceu pelo recurso e afirmou que vai ajudar muito o Hospital Veterinário, mas também as demais unidades de saúde do município. “Também vamos cuidar da saúde do homem e da mulher”, disse o prefeito.

O deputado federal Luiz Antônio Corrêa já havia atendido anteriormente o município de Resende. Foram R$ 1 milhão para o enfrentamento do Covid-19, a pedido do prefeito e do vereador Renan Marassi, R$ 800 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Resende, a pedido de Marassi e do Diretor-Geral Luiz Eduardo Saldanha, e em breve a instalação de um projeto socioesportivo, a pedido do vereador.