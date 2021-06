Vacina será disponibilizada de acordo com o PNI - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 11:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real recebeu na segunda-feira (7), pela primeira vez, 1.170 doses da fabricante Pfizer que contemplarão o processo de vacinação previsto no Programa Nacional de Imunização (PNI).

A Pfizer é aplicada com um intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose no Brasil. “Fomos contemplado com 195 frascos, onde cada 1 contém 6 doses da vacina. Estamos gratos por uma nova remessa que auxiliará na segurança dos moradores portorrealenses e combate ao coronavírus”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Até a data, o município aplicou 7.605 doses das vacinas contra Covid-19 (5.289 da 1ª dose e 2.316 da 2ª dose).