Doações seguem sendo arrecadadas até o dia 2 de julho nos postos de recolhimento - Regiane Real

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real, (SMASDHH). iniciou esta semana a distribuição das doações arrecadadas na campanha “Abraço Quentinho”. Já foram arrecadados 1108 quilos de agasalhos e cobertores. A distribuição será em duas fases, a primeira até dia 11 e a segunda entre 5 e 9 de julho.

A distribuição segue nesta semana e acontece entre 9h e 16 horas na Sede da Secretaria, localizada na Rua Fernando Bernardelli, 1219, Centro. “As famílias que estão em situação de vulnerabilidade devem solicitar uma guia de retirada através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e levar a guia nos dias e horários definidos para fazer a retirada de doações”, explicou a Secretária de Assistência Social, Valeria Sá. Ela afirmou que todas as doações passaram por um processo de higienização de acordo com os protocolos de segurança devido ao período de pandemia.



As doações seguem sendo arrecadadas até o dia 2 de julho nos seguintes postos de recolhimento: Sede da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Assistência Social; Casa do Imigrante (Horto Municipal); Lulinha Supermercado; Bazar da Divisa Supermercado; Academia Imperial; Corpus Academia, Igreja IPV e unidade dos Correios em Bulhões.