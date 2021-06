Carro com registro de roubo estava sendo usado por casal que alugou o veículo em São Paulo - Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 09:00

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado na noite de quarta-feira (9), na via Dutra. O caso aconteceu na altura do KM 287, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

De acordo com a PRF, o motorista de 23 anos e a namorada de 27 anos teriam alugado o veículo em uma locadora em São Paulo na manhã de quarta-feira para viajarem até o Rio de Janeiro.

Em consulta no sistema, foi verificado que o carro, com placa de Belo Horizonte/MG, tinha registro de roubo no dia 28 de maio desse ano.

O casal foi encaminhado para a 90ª Delegacia Policial de Barra Mansa. Como eles apresentaram o contrato de locação, eles foram ouvidos e liberados. A empresa providenciou o deslocamento até a capital.

A locadora não informou o motivo do veículo ainda estar com registro de roubo. A suspeita da PRF é que o carro tenha sido roubado e encontrado posteriormente, mas mesmo assim, a empresa não teria informado à polícia a recuperação do veículo, que ficou apreendido na 90ª DP.