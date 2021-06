Vereadora Fernanda Emerenciano dos Santos (PDT) - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 11:00

A vereadora Fernanda Emerenciano dos Santos (PDT), a Fernandinha, encaminhou ao Poder Executivo uma nova indicação sugerindo a criação da campanha ‘Lixo tem lugar certo’ para conscientizar a população e coibir o descarte irregular de lixo em áreas públicas e particulares da cidade. A propositura foi apresentada durante a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Porto Real e foi aprovada por unanimidade. O encontro foi realizado de forma mista e contou com a presença física e virtual dos 11 vereadores da Casa.

A ideia é fazer com que a Prefeitura crie um plano de ações objetivando a educação semestral da população quanto às consequências do descarte incorreto de lixo e também quanto aos benefícios da separação consciente na preservação da saúde pública e do meio ambiente. A campanha deverá divulgar os locais apropriados para o descarte de cada tipo de resíduo; datas e horários da coleta seletiva; orientações sobre a eliminação de materiais diversos como medicamentos, lâmpadas, pilhas, baterias, e eletrônicos; além da realização de atividades nas escolas municipais para que os filhos venham a incentivar os pais na separação e descarte correto de materiais. “Espera-se que essa ação influencie o comportamento dos moradores. Assim melhoraríamos os indicadores de saúde, a qualidade de vida e a saúde da nossa população”, comentou.

A autora afirma ainda que a educação é o melhor caminho para levar ao conhecimento da população os riscos que esse péssimo hábito representa à saúde pública e ao meio ambiente. “É preciso conscientizar a população que esse tipo de ação atrai pragas urbanas, incluindo o mosquito transmissor da dengue, além de poluir o município. Cuidar do lixo é obrigação de todos e não apenas do lixeiro. Somente através da conscientização e educação da população é que teremos uma cidade mais limpa”, enfatizou Fernandinha.

INDICAÇÃO ATENDIDA

Ainda durante a sessão, a vereadora Fernandinha externou sua satisfação pelo fato de ter a sua indicação nº 157/2021 atendida pelo Executivo. Em março, a vereadora havia solicitado a inclusão de professores e profissionais da educação no grupo prioritário de vacinação contra a COVID-19. “É um marco na jornada de um vereador quando se tem uma indicação atendida. Nossos profissionais estão finalmente sendo imunizados e esse feito fará com que eles possam retornar às suas atividades com mais tranquilidade neste momento delicado. Fico muito feliz e agradecida”, comemorou.