Obras na Dutra podem causar congestionamentoAssessoria de Comunicação da CCR NovaDutra

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 12:00

A CCR NovaDutra iniciou nesta semana, serviço de recuperação de drenagem no Km 275,8 da pista sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa, região Sul Fluminense da via Dutra. Para realizar a obra, o acesso à pista marginal, assim como o retorno para à pista sentido São Paulo, será fechado.

Nesse caso, a opção para o motorista é utilizar a saída no Km 275. Para quem viaja no sentido Rio de Janeiro a São Paulo, não haverá alteração no tráfego. Além da recuperação da drenagem, também está previsto a recuperação do terrapleno.



Para orientar o motorista foram instaladas placas indicativas. A concessionária orienta que é importante ter atenção na passagem pela região em obra e respeitar a sinalização implantada no local. Em caso de chuva, o cronograma poderá ser revisto. Os serviços são realizados conforme cronograma e acompanhamento da área de Obras da Concessionária.