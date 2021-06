Itaboraí poderá ter Mercado do Produtor e reabertura de Escola Agrícola - SECOM

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:33 | Atualizado 11/06/2021 17:35

Itaboraí - O município pode contar em breve com mais um espaço para comercialização de produtos da agricultura familiar e a reabertura do Colégio Estadual Agrícola José Soares Junior. Representando o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, o secretário municipal de Agricultura (Semagri), Abílio Pereira, participou da reunião nesta quinta-feira (10/06), durante o Fórum dos Secretários Municipais de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no Palácio Guanabara, com o secretário estadual da Agricultura, Pecuário, Pesca e Abastecimento (Seppa), Marcelo Queiroz, e o governador, Cláudio Castro.

No encontro, o secretário solicitou dois estudos que visam beneficiar aos produtores da região. O primeiro é a viabilidade de implantação de um Mercado do Produtor Rural para venda de produtos regionais. Já o segundo tem o intuito de reabrir o Colégio Estadual José Soares Junior, no bairro Quissamã, após oito anos fechado.

Também foi lançado o programa Mercado do Produtor AgroRJ. O governo construirá o mercado e, em seguida, passará a gestão para o município que, em parceria com a Secretaria de Agricultura, vão fazer a interlocução com os produtores, associações, cooperativas para se integrarem ao projeto e incentivando o consumo da produção local pelos moradores do entorno.

Para o secretário de Agricultura, Abílio Pereira, a parceria entre o município e o Estado é necessária para a implantação de novos projetos. Ele comentou que discutiram iniciativas que estão em andamento e também solicitou essas duas demandas.

“É claro que essa parceria é benéfica, pois todos saem ganhando. Esperamos que em breve possamos ter boas novidades. Entregamos essas solicitações de estudo, pois são duas frentes de trabalho que podem favorecer e muito os produtores de Itaboraí. Vamos buscar a viabilidade da instalação do Mercado do Produtor e Escola Agrícola para atender todos os pequenos produtores rurais de Itaboraí”, afirmou.