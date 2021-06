A unidade é especializada no tratamento no combate ao Covid-19 e comemora os pacientes que recebem alta do Covid-19 - SECOM

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 17:01 | Atualizado 09/06/2021 17:03

Itaboraí - Esperanças renovadas: três pacientes receberam alta médica depois de se recuperarem do novo coronavírus na quarta-feira (09/06).

Eles estavam internados no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal São Judas Tadeu e deixaram a unidade de saúde ao percorrerem o “corredor da vitória” com sob aplausos e músicas religiosas celebrados por enfermeiros, médicos e familiares.



Um dos curados foi a dona de casa, Danielle Alves Santos, de 43 anos, moradora do bairro Bela Vista. Ela começou a sentir os primeiros sintomas em casa e procurou atendimento médico na emergência do Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, e com a piora no quadro, acabou sendo transferida para o São Judas Tadeu. Lá, Daniele ficou internada por dez dias no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).



“Eu gostaria de agradecer o apoio desde o Leal Junior até o São Judas. Os funcionários são competentes e atenciosos. Eu estou muito feliz com a minha alta. Agora eu vou poder aproveitar a minha vida com os meus três filhos e três netos. Graças a Deus e aos hospitais, eu estou curado do Covid-19. Obrigado”, disse a Danielle.



A unidade é especializada no tratamento no combate ao Covid-19 no município e se tornou referência na região Leste Fluminense. Já a merendeira Elenir da Silva Nogueira, 59 anos, moradora de Rio Bonito procurou Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na sua cidade e com o agravamento do seu estado de saúde foi transferida para o São Judas Tadeu. Em Itaboraí, a senhora ficou internada no (CTI) por dez dias.



“Graças a Deus, vida nova daqui pra frente, me cuidar melhor, usar máscara e lá em casa tem o meu esposo, tem meu filho e também vou chamá-los para usar máscara, tomar o remédio. Agradeço a Deus, que me curou. Os enfermeiros e os médicos foram nota 10, não tenho nada que falar deles. Fui bem recebida na entrada e na saída. Agora é cabeça para frente e se cuidar”, comentou emocionada a merendeira.



Depois de mais de uma semana de internação, sob os cuidados da equipe médica do Hospital Municipal São Judas Tadeu, o desempregado Carlos Luiz Dias, 59 anos, morador do Marambaia também recebeu alta e comemorou a vitória na batalha contra o coronavírus. “Eu estou muito feliz, feliz demais com tudo. É uma vitória estar voltando para casa. Eu vim em um dia tão difícil, perdi meu tio, e nesse mesmo dia eu passei muito mal, mas com a graça de Deus eu venci, com a ajuda dos médicos e dos profissionais da saúde”, ressaltou o paciente.



Reabertura:



Após pouco mais de 30 dias fechado, por conta das fortes chuvas que danificaram o telhado, a Prefeitura de Itaboraí reabriu no início de Março, o Hospital Municipal São Judas Tadeu. Ao todo, estão disponíveis 20 leitos de UTI exclusivos para pacientes em tratamento de Covid-19, cinco leitos a mais do que tinha quando foi inaugurado, em agosto de 2020.



A reabertura só foi possível graças ao trabalho e empenho do prefeito Marcelo Delaroli e sua equipe, que não mediram esforços para devolver a unidade de Saúde à população. Preocupado com o avanço do coronavírus, o chefe do Executivo prontamente assumiu a responsabilidade da obra, que é da construtora e do Governo do Estado, e solicitou que as secretarias municipais de Obras e Serviços Públicos refizessem o telhado.