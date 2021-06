Policia Civil desmonta esquema de roubo de cargas de carne que acontecia durante 2 anos - Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 22:05 | Atualizado 08/06/2021 22:06

Itaboraí - Nesta terça-feira (08/06) foram presos os elementos de uma quadrilha que atuavam a mais ou menos a 2 anos furtando cargas de carnes em caminhões que levavam a mercadoria para o Quartel da Marinha.

Os agentes da Polícia Civil de Itaboraí (71ª DP) estavam no encalço da quadrilha investigando e conseguiram com o serviço de inteligência constatar como os crimes eram realizados.

As cargas de carnes eram destinadas ao Quartel (localizado na Av Brasil), e os agentes realizaram campana em um local próximo ao bairro de Itambi na BR 493 para identificarem a quadrilha que atuava no esquema em que um Frigorífico contratado de abastecer o quartel, despachava a carga para quando o motorista juntamente com outros quatro elementos se encarregavam de desviar o trajeto do caminhão desligando o GPS e em um local pré determinado faziam o transbordo de parte da carga e a revendiam, em seguida entregavam o restante da garga (obviamente desfalcada) no quartel onde o encarregado pela conferência que também fazia parte do esquema, tratava de dar "OK" na conferência da carga, supostamente deixando-a correta e dava entrada no quartel.

Os meliantes mantinham as caixas vazias dentro do caminhão para não levantar suspeitas, desta forma o esquema foi sendo mantido por 2 anos.

A Polícia Civil sob o comando da Delegada titular (71ª DP, Itaboraí) Norma Lacerda efetuaram a prisão do bando, identificados como: Marcelo Castro da Silva, André Luiz Carvalho de Souza, Caio Gonzaga Merath, Everaldo Lemos de Castro Júnior e Jeferson Telles da Silva já estão a disposição da justiça.