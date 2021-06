Prefeito anuncia chegada de R$ 5 milhões para combater o Covid-19 - Foto: SECOM

Publicado 07/06/2021 18:28 | Atualizado 07/06/2021 18:31

A Prefeitura de Itaboraí deu mais um importante passo na busca de recursos que possibilitem vencer a guerra contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (07/06), o Prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado pelo secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, recebeu em seu gabinete o deputado federal, Aureo Ribeiro, e a secretária de estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Ribeiro.

A visita ocorreu para o recebimento da emenda parlamentar no valor de R$5 milhões para investimentos na Saúde. O recurso servirá para ajudar na compra de medicamentos e insumos, na reforma de unidades de Saúde, no pagamento de pessoal, na aquisição de equipamentos e nas demandas relacionadas ao combate do coronavírus.

"Pegamos a saúde destruída, mas como muito trabalho estamos transformando a realidade que encontramos. Não deixamos nenhum itaboraiense sem atendimento de saúde. Mantivemos o Hospital Leal Junior aberto e reformamos o São Judas Tadeu, mas a pandemia ainda está aí e precisamos de todos os cuidados. Vamos utilizar a verba para dar prosseguimento a esta luta e também equipar a atenção básica. Estamos em guerra contra o coronavírus. Portanto, esta ajuda é extremamente importante para darmos continuidade às nossas ações de enfrentamento à pandemia", disse o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

O deputado federal Aureo Ribeiro, abraçou a Saúde, com o objetivo de auxiliar com mais recursos e melhor estrutura. No encontro, Ribeiro comentou ter percebido a real intenção do prefeito, Marcelo Delaroli, em “transformar a cidade” e fazer com que ela “dê certo”.

"Estamos trabalhando e melhorando a Saúde para a população itaboraiense que vai ter uma condição melhor para enfrentar a pandemia do coronavírus. A cidade precisa de muito investimento. A gente sabe das dificuldades, mas a vontade de fazer, do prefeito Delaroli, me abrilhantou. É isso que a gente precisa”, comentou Áureo perante os presentes. ”Ele compartilhou uma vontade de fazer aqui uma Saúde que possa atender o anseio da população”, afirmou o parlamentar.