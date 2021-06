Itaboraí celebra Dia Mundial do Ambiente com passeio ciclístico e plantio de mudas - Foto: SECOM

Itaboraí celebra Dia Mundial do Ambiente com passeio ciclístico e plantio de mudasFoto: SECOM

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 12:34

Itaboraí - Buscando conscientizar a população sobre a preservação no Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Itaboraí promoveu neste sábado (05/06), um passeio ciclístico da Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro, em direção ao Parque Natural Municipal Paleontológico de São José, no distrito de Cabuçu.

A rota de cerca de 15km, tem nível de dificuldade moderada e foi realizada com o plantio de 188 mudas nativas da Mata Atlântica no interior do sítio arqueológico. Ao todo, aproximadamente 400 pessoas participaram do trajeto, que contou ainda com a presença do prefeito Marcelo Delaroli e a primeira-dama, Pâmela Delaroli em todo percurso.

Publicidade

A iniciativa é fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU) e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). O evento também marcou a inauguração de uma trilha no interior do parque com trajeto de cerca de 2 km. Para garantir uma maior tranquilidade e segurança aos participantes, uma viatura da polícia militar, uma ambulância e vários batedores de carros e motos acompanharam todo o trajeto.

Não apenas neste 5 de junho, como durante toda a semana que se inicia, a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente preparou uma agenda de importantes eventos para a conscientização da população para um tema tão importante quanto a preservação do nosso planeta.

Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde montou uma tenda na Praça Itamar da Silva Júnior e distribuiu máscaras e álcool em gel para os ciclistas.O percurso contou com distribuição de água, e na chegada ao parque, lanche,como guaraná natural, suco, biscoito e bolinho.

O prefeito Marcelo Delaroli, acompanhado da primeira-dama, Pâmela Delaroli e da secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Sheila Rodrigues iniciaram as ações de plantio de mudas de árvores da espécie ipê amarelo e rosa foram plantadas pelos participantes para continuar o reflorestamento da área.

Publicidade

“Em Itaboraí existe um grupo de pessoas adeptas ao ciclismo que diariamente estão se movimentando pelas ruas da cidade, com isso facilitou o nosso trabalho, e foi também uma forma de divulgar o ciclismo no município e na região, vamos valorizar a prática esportiva, e com o'ciclismo não será diferente, hoje só foi a pedalada inicial”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Sheila Rodriguez,ressaltou o objetivo do passeio.

Publicidade

"É um dia para sensibilizar que o Meio Ambiente não é só um dia, mas toda uma vida. E isso tem que ser uma cultura, mudança de comportamento. Essa programação foi idealizada no sentido de conscientizar cada vez mais e trazer a nossa mente a importância do Ambiente e da qualidade de vida. Nosso objetivo é promover o cuidado, incentivando as crianças a crescerem com essa responsabilidade”.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, destacou que o evento tem como objetivo incentivar a prática de atividade física entre a população.

Publicidade

“Essa é uma parceria para chamar a atenção da população para o Dia Mundial do Meio Ambiente e uma pequena contribuição por meio do esporte,afinal a bicicleta é um veículo movido pela própria força do condutor, sem precisar de nenhum outro combustível. Nosso objetivo é contribuir para o crescimento de atividades que trazem benefícios para a sociedade e o ciclismo está incluído nesse rol, por isso ajudaremos no que for necessário”.

Magno Cristiano da Silva, 30, supervisor de um supermercado pratica o ciclismo,segundo ele, desde os nove anos de idade.

Publicidade

"Eu amo pedalar, o ciclismo entrou na minha vida desde muito cedo. Estou aqui para conscientizar a população sobre a poluição causada pelos carros, eu mesmo só utilizo meu carro duas vezes por semana. Estou aqui pela saúde, pedalar faz muito bem e além disso, não polui o Meio Ambiente”, ressalta.

A ação contou ainda com a presença dos secretários municipais de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho; de Agricultura, Abílio Pereira; de Segurança, Heitor Baldow; de Cultura, Roberto Costa; de Serviços Públicos, Uilton Viana; de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo e de Turismo, José Carlos Cobra. Além do procurador geral do município, Pedro Ricardo Queiroz; do ouvidor geral, Faustino Rodriguez e do assessor especial, Guilherme Delaroli.