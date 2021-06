Bibliotecas municipais, Escola de Artes e Ofício e Estação Cidadania reabrem - Foto: SECOM

Bibliotecas municipais, Escola de Artes e Ofício e Estação Cidadania reabrem Foto: SECOM

Publicado 04/06/2021 12:35 | Atualizado 04/06/2021 12:36

Seguindo todos os protocolos de saúde contra a Covid-19, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Cultura, reabrirá a Biblioteca Professora Rilma Alvarenga Rodrigues, em Nova Cidade; a Biblioteca Joaquim Manuel de Macedo e a Escola de Artes e Ofícios Profº Washigton Luiz José da Costa, ambas no Centro.

Reabre também o telecentro da Estação Cidadania, em Nova Cidade. A reabertura foi possível devido à cidade estár na bandeira Laranja, que autoriza o funcionamento dos centros de arte e cultura, respeitando a limitação de 50% do público, dentre outras diretrizes.



“Depois de muito tempo com os espaços culturais fechados, é importante termos a reabertura gradual, cumprindo as medidas sanitárias da bandeira vigente. Desde que começamos os trabalhos na Secretaria de Cultura, estivemos planejando essa retomada dos atendimentos, que podem ser repensado a todo momento considerando sempre a realidade atual. Estou muito feliz de poder voltar a receber os munícipes. A cultura é feita do compartilhamento entre pessoas, para isso é muito importante voltarmos a ter empréstimos de livros nas bibliotecas, aulas na escola de artes e atendimento no Telecentro da Estação Cidadania.”, explicou o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa.



As bibliotecas funcionarão na modalidade de atendimento presencial para consulta e pesquisa dentro das unidades com duas pessoas por vez e empréstimo de livros. E, também, de maneira online para agendar empréstimo de livros. Elas abrem para o público de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



O Telecentro da Estação Cidadania conta com um espaço digital para pesquisas e trabalhos, e funcionará também de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A Prefeitura de Itaboraí informa que os setores esportivos da Estação Cidadania voltarão com as atividades, em data a ser divulgada.



A Escola de Artes e Ofício reabre as inscrições para os cursos de modelagem em argila, pintura em tecido, biscuit, feltro, boneca, tear, crochê, pintura em cerâmica, restauração formas em argila, amigurumi em crochê, pintura em tela, desenho, costura criativa, patchwork, corte e costura, moda praia e culinária. Os interessados em participar dos cursos deverão preencher um formulário online que estará disponível a partir do dia 09 de junho nas redes sociais da escola de artes ou agendamento por telefone (21) 2639-8381.

CONFIRAM OS HORÁRIOS E OS LOCAIS QUE SERÃO REABERTOS NA SEGUNDA-FEIRA DIA 07 DE JUNHO:

Biblioteca Professora Rilma Alvarenga Rodrigues



Horário de funcionamento: 08h às 17h

Atendimento ao público: 09h às 16h

Serviços: Modalidade de atendimento presencial para consulta e pesquisa dentro da biblioteca com duas pessoas por vez e empréstimo de livros. Modalidade de atendimento online para agendar empréstimo de livros.

Endereço: Rua Hilda Araújo esquina com Av. Genésio da Costa Cotrim. Nova Cidade



Biblioteca Joaquim Manuel de Macedo



Horário de funcionamento: 08h às 17h

Atendimento ao público: 09h às 16h

Serviços:

Modalidade de atendimento presencial para consulta e pesquisa dentro da biblioteca com duas pessoas por vez e empréstimo de livros. Modalidade de atendimento online para agendar empréstimo de livros.

Endereço: Praça Mal. Floriano Peixoto, 39 - Centro, Itaboraí - RJ, 24800-165



Estação Cidadania - Telecentro



Horário de funcionamento – 09h às 16h

Serviços: Telecentro 09h às 16:00h

Limite de capacidade: Quatro computadores em uso por vez

Endereço: Rua Hilda Araújo esquina com Av. Genésio da Costa Cotrim. Nova Cidade



Escola de Artes e Ofícios



Horário de funcionamento – 8h às 17h

Endereço - R. Cel. Leal, 76 - Centro, Itaboraí - RJ, 24800-173



Cursos: Modelagem em argila, Pintura em tecido, Biscuit, Feltro, Boneca, Tear, Crochê, Pintura em cerâmica, Restauração formas em argila, Amigurumi em crochê, Pintura em Tela, Desenho, Costura criativa, Patchwork, Corte e costura, Moda praia, Culinária.

Para maiores de 18 anos residentes em Itaboraí