Prefeitura divulga calendário de junho para vacinação contra a Covid-19 da população em geral por idade - Foto: Reprodução

Prefeitura divulga calendário de junho para vacinação contra a Covid-19 da população em geral por idadeFoto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:01

Itaboraí - Prestes a finalizar a vacinação dos trabalhadores da Educação das redes pública e privada, a Prefeitura de Itaboraí divulga o calendário de todo o mês de junho para vacinar a população em geral contra Covid-19. O novo cronograma foi escalonado por idade e gênero, a fim de evitar filas e aglomerações nos 16 polos estratégicos do município. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) ressalta que o planejamento será mantido enquanto durarem as doses de vacina enviadas pelo Ministério da Saúde.

Para garantir a primeira dose do imunizante, é necessário que o morador itaboraiense apresente comprovante de residência, além do documento de identificação com foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do SUS. Já os trabalhadores da Educação, precisam apresentar também contracheque ou uma declaração da instituição de ensino localizada em Itaboraí que comprove o vínculo trabalhista.

Publicidade

O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, destaca o êxito do planejamento estratégico da pasta no cumprimento das fases prioritárias e reforça a importância de avançar a vacinação para a população em geral no combate ao coronavírus no município.

“Cumprimos com excelência e responsabilidade a vacinação dos grupos prioritários, o que nos permite avançar com segurança a imunização para todos. O repasse do Ministério da Saúde de novas remessas de imunizantes será fundamental para cumprir o cronograma estabelecido por nossa equipe. Por isso, não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez. A vacina salva e é nossa principal aliada para combater esse vírus", afirmou o secretário.

Publicidade

O calendário fica assim:

Segunda-feira (07/06) — trabalhadores da Educação com 30 anos ou mais

Terça-feira (08/06) — trabalhadores da Educação com 18 anos ou mais

Quarta-feira (09/06) — mulheres de 59 anos

Quinta-feira (10/06) — homens de 59 anos

Sexta-feira (11/06) — 59 anos ou mais

Publicidade

Segunda-feira (14/06) — mulheres de 58 anos

Terça-feira (15/06) — homens de 58 anos

Quarta-feira (16/06) — mulheres de 57 anos

Quinta-feira (17/06) — homens de 57 anos

Sexta-feira (18/06) — 57 anos ou mais

Segunda-feira (21/06) — mulheres de 56 anos

Terça-feira (22/06) — homens de 56 anos

Quarta-feira (23/06) — mulheres de 55 anos

Quinta-feira (24/06) — Feriado São João Batista

Sexta-feira (25/06) — homens de 55 anos

Publicidade

Segunda-feira (28/06) — mulheres de 54 anos

Terça-feira (29/06) — homens de 54 anos

Quarta-feira (30/06) — 54 anos ou mais

Vejam os documentos necessários para vacinação são (original e cópia):

Publicidade

– Documento de identificação com foto;

– Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do SUS;

— Comprovante de residência

Locais de vacinação:

Publicidade

O município conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 9h às 15h.