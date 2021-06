‘Blitz Ambiental' aconteceu pelo meio ambiente na cidade - Foto: SECOM

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 18:15

Itaboraí -Motoristas que passavam pela Praça Marechal Floriano Peixoto, em frente à sede da Prefeitura de Itaboraí, no Centro, foram surpreendidos por uma 'blitz' ambiental, na manhã desta segunda-feira (07/06). A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), fez parte da programação municipal em celebração à Semana do Meio Ambiente.

Com apoio do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM) da Guarda Municipal de Itaboraí, os representantes da SEMAU realizaram um trabalho de conscientização para motoristas e pedestres sobre a importância de preservar o Meio Ambiente. Além disso, promoveram a distribuição de aproximadamente 150 mudas doadas pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), através do projeto Replantando Vidas.

"Precisamos incentivar cada vez mais a arborização do município, por isso é tão importante valorizar o plantio também nas residências. Os itaboraienses podem contribuir para melhorar o ar que todos respiramos. A conscientização e preservação do Meio Ambiente é um trabalho conjunto de toda a sociedade", destacou a secretária de Meio Ambiente e Urbanismo, Sheila Rodrigues.

Todas as mudas distribuídas na ação são nativas da Mata Atlântica, entre elas, ingá, pitanga, uvaia e jabuticaba. O aposentado José Carlos Souza, de 68 anos, elogiou a ação e ficou surpreso quando ganhou uma muda. O morador de Manilha afirmou que possui um espaço dentro de casa para fazer o plantio e gosta de cuidar das plantas.

"Respirar um ar puro é muito melhor para a saúde de todos. Adoro cultivar plantas em casa e sempre puxo a orelha de quem arranca folhas ou corta as mudas. A árvore é a nossa esperança de dias mais saudáveis", disse.