Projeto Transformar promove atividade física gratuita para idosos em Venda das Pedras SECOM

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 16:55 | Atualizado 08/06/2021 16:55

Itaboraí - O dia começou cedo e com muita disposição para a primeira turma do “Projeto Transformar na Terceira Idade”, na manhã desta terça-feira (08/06), na praça de Venda das Pedras. A aula inaugural contou a presença em peso dos inscritos e foi promovida por educadores físicos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

O objetivo do projeto é promover aulas gratuitas de alongamento, ginástica e circuito funcional para pessoas com idades a partir de 60 anos. A princípio, as atividades serão realizadas às terças e quintas, de 7h30 às 8h30. Entretanto, com a boa adesão dos itaboraienses, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, afirmou que estuda a abertura de novas turmas e até de ampliar o programa para outras regiões.

"Sabíamos da importância de retomar projetos esportivos para idosos no município, mas a quantidade de inscritos nos surpreendeu. Vamos estudar a melhor forma de ampliar o programa para outras regiões e até dividir essa turma. É muito gratificante ver que as pessoas confiam na seriedade da gestão do prefeito Marcelo Delaroli e sempre participam das nossas atividades", afirmou o secretário.

Para realizar as inscrições, os interessados tiveram que apresentar carteira de vacinação que comprovasse a imunização contra Covid-19, mesmo assim o uso de máscaras é obrigatório durante as aulas. Moradora dos arredores de Venda das Pedras, a manicure Alcinéia Maria da Silva, de 60 anos, contou que estava sentindo falta de realizar uma atividade física.

"Estamos muito felizes de poder participar do projeto. Não é só pela ginástica, mas também pelo encontro entre amigos e esse convívio social aqui da região", disse a moradora.

Inscrições abertas

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) também abriu, nesta terça-feira (08/06), as inscrições para aulas gratuitas de capoeira, na Estação Cidadania, em Nova Cidade. Para se inscrever, os alunos devem ter de 7 a 17 anos, e os responsáveis devem levar original e cópia dos seguintes documentos:

— Certidão de nascimento

— Comprovante de residência

— Declaração escolar ou de matrícula

— Documento do responsável

As aulas serão todas as sextas, em dois períodos, na parte da manhã, de 10h às 11h30. Já no período da tarde será de 13h às 14h30. Tanto as inscrições quanto as aulas vão acontecer na Estação Cidadania, localizada na Rua Hilda Araújo, esquina com a Avenida Genésio da Costa Cotrim, em Nova Cidade. Para mais informações, ligue para 2645-5964.