Todas as terças e quintas de 7h às 8h na Praça Marechal Floriano Peixoto as aulas acontecem - SECOM

Todas as terças e quintas de 7h às 8h na Praça Marechal Floriano Peixoto as aulas acontecemSECOM

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 17:40 | Atualizado 10/06/2021 17:42

Itaboraí - Prevenir doenças e promover a longevidade são alguns dos benefícios do Chi Kung ("Qigong"), técnica tradicional milenar chinesa. Mas engana-se quem pensa que precisa ir até a Ásia para ter acesso a esse conhecimento, que combina a disciplina da mente e do corpo.

Na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, são promovidas aulas gratuitas da prática, às terças e quintas-feiras, a partir de 7h, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).



As aulas são ministradas pelo terapeuta natural e instrutor de Chi Kung, Nilson Coelho Rocha, de 55 anos. O profissional conheceu a arte chinesa em viagens ao exterior e decidiu se especializar na cultura para difundir o conhecimento em Itaboraí, município em que mora. Segundo Nilson, qualquer pessoa pode praticar a técnica, porque os movimentos não apresentam nenhum risco de lesão.



"O Chi Kung é democrático e sem vínculo religioso ou filosófico. Pessoas de qualquer idade ou condição física podem participar das nossas aulas. É uma prática que já apresenta resultados positivos na primeira aula. Reduz estresse e ansiedade, além de fazer a integração entre corpo e mente", explicou o instrutor.



A prática tem ganhado destaque, principalmente, no período de pandemia de Covid-19, uma vez que ajuda na respiração, melhora a imunidade e regula a pressão arterial. Nas aulas, o uso de máscaras de proteção é obrigatório e os praticantes são posicionados com distanciamento.



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, ressalta que a técnica chinesa pode auxiliar no trabalho preventivo de saúde da população e até contribuir para a redução do fluxo de atendimentos nos postos de Saúde do município.



"Não podemos esperar descobrir um problema de saúde ou atingir uma idade mais avançada para começar a cuidar do corpo. A qualidade de vida é conquistada com a rotina de exercícios que equilibram a saúde física e mental. Uma população que se movimenta corretamente é uma população mais saudável", afirmou o secretário.

Publicidade

As aulas gratuitas de Chi Kung acontecem todas as terças e quintas de 7h às 8h na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. É obrigatório a utilização de máscaras para prevenção ao Covid-19.