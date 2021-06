Show e ambiente romântico para o Dia dos Namorados no Itaboraí Plaza - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 12:21 | Atualizado 11/06/2021 12:21

Itaboraí - O Dia dos Namorados está chegando e será comemorado pelos casais apaixonados no próximo dia 12, sábado. Quem quiser fazer um passeio diferente pode aproveitar a programação gratuita do Itaboraí Plaza. No próprio dia 12 terá show ao vivo na Praça de Alimentação a partir das 18h. O shopping também preparou um cenário para lá de especial para aquela foto com o ‘mozão’, além de ter muitas opções de presentes, como flores, que serão expostas e vendidas na Exposição de Plantas Ornamentais e Flores será realizada sempre aos sábados das 10h às 18h na Praça de Eventos.

O grande e lindo coração foi posicionado na Praça de Eventos para os casais apaixonados tirarem aquela foto especial. O cenário ‘instagramável’ conta com um coração de aproximadamente 2 metros de altura, totalmente iluminado e que ficará exposto até o dia 13, no domingo.

Na Praça de Alimentação vai rolar um show especial em comemoração ao Dias dos Namorados a partir das 18h.

O Itaboraí Plaza foi inaugurado em 2015 e é o primeiro shopping da região, conta com influentes lojas âncoras do mercado e grande variedade de lojas. Além disso tem cinema de última geração, da rede Cinesystem com 05 salas sendo 4 salas 3D, diversificada praça de alimentação e com serviços e facilidades, entre eles, um posto do Detran e o laboratório Sérgio Franco. O shopping tem forte programação de eventos e está se consolidando como o principal centro de compras e lazer da região. O empreendimento também conta com área de lazer que oferece jogos eletrônicos variados e boliche, além de 1.100 vagas de estacionamento.

O Itaboraí Plaza funciona de segunda à sábado das 10h às 22h e domingo e feriado as lojas e quiosques funcionam das 13h às 22h, a Praça de Alimentação das 11h às 22h e Restaurantes das 12h às 22h. O shopping fica na Rodovia BR 101, Km 295 - Sentido Norte – Itaboraí. Mais informações pelo telefone (21) 3785-8585