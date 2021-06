Atividades acontecem entre os dias 15 e 30 de junho - Internet

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 08:30

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SMMA, trabalha na preparação de atividades para comemorar o Dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, estendendo-se até o final do mês, com o projeto “Mês do Meio Ambiente”.

Segundo informações da SMMA o projeto contou com a parceria das empresas de Porto Real, Brasil Lixo Zero Compostagem, que fez doação de adubo orgânico e Casa Romana Paisagismo, com a doação de sacos compostáveis feitos de biomassa de milho e mandioca. Contando também com o apoio da Fundação Mokiti Okada na doação de mudas, além do apoio de outras Secretarias Municipais.

A realização das atividades planejadas vão acontecer do próximo dia 15 até o dia 30, e incluem, entre outras atividades, o plantio e a distribuição de mudas. O diretor da SMMA Alex de Almeida, informou que serão distribuídos na Prefeitura e na sede da Secretaria de Meio Ambiente, Kits ambientais contendo mudas, adubo orgânico e dicas de plantio bem como os cuidados com a muda recebida pelo munícipe. “Também estamos em uma parceria com o Instituto Educacional Porto Real, o IEPR, para atividades de plantio com os alunos e já efetuamos plantio de espécies nativas nas proximidades do Rio Paraíba do Sul”, informou Alex.

A bióloga Brisabella Corbolan frisou que todas as atividades foram planejadas e elaboradas pela equipe da SMMA, visando a preservação e a valorização do Meio Ambiente e informou que está sendo feito todo um levantamento das áreas do município com potencial para serem contempladas com projetos de restauração florestal e socioambientais.

A Comemoração surgiu em 5 de junho de 1972, quando a ONU, Organização das Nações Unidas, realizou um dos eventos mais importantes sobre meio ambiente em Estocolmo, na Suécia. Uma conferência discutiu o futuro ecológico do planeta e ficou instituído o “Dia Mundial do Meio Ambiente”.

O prefeito Alexandre Serfiotis destacou a importância da realização de atividades permanentes de preservação e parabenizou a equipe da Secretaria pela iniciativa. “Nossa cidade é linda, tem terras férteis, somos banhados pelo Rio Paraíba do Sul, temos um clima agradável, ou seja, riquezas naturais que precisamos preservar e valorizar, pois meio ambiente preservado significa qualidade de vida para todos”, destacou.