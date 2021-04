Jorge Jesus AFP

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 19:18

Rio - O zagueiro Pepe, do Porto, fez duras críticas ao técnico Jorge Jesus. Em entrevista ao jornal "Novo", o jogador criticou a postura do treinador após a vitória por 5 a 0 do Benfica sobre o Paços de Ferreira, no último sábado, quando ele detonou o zagueiro adversário Stephen Eustáquio, que foi expulso na partida. Na ocasião, Jesus afirmou que ele "teve a nítida intenção de machucar" seu atleta.

Publicidade

"No domingo, mesmo após uma entrada do Eustáquio sobre um jogador do Benfica, ver um treinador falar daquela maneira… senti-me envergonhado por um treinador falar daquela maneira”, iniciou Pepe.



"Porque é que ele não falou quando os jogadores dele pisaram o Corona? Quando jogamos contra ele vínhamos de um jogo de 120 minutos e disseram: ‘É este Benfica que queremos, agressividade, agressividade’. E o próprio treinador que fala de agressividade vem agora falar do Eustáquio… um lance em que tentou jogar a bola, infelizmente atingiu o jogador do Benfica. Nós, jogadores, não temos maldade, não queremos lesionar outro companheiro de profissão. Acho que foram declarações lamentáveis de uma pessoa que sabe e percebe de futebol e depois tem este tipo de comentários”, completou.

Publicidade

Pepe e Jesus estão brigando diretamente na tabela do Campeonato Português. O Porto aparece na vice-liderança, com 60 pontos, seguido do Benfica, com 57. O Sporting, com 66, segue na liderança isolada.