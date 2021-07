Dedé viveu bons momentos no Cruzeiro - Reprodução

Dedé viveu bons momentos no CruzeiroReprodução

Publicado 22/07/2021 17:20

Rio - Liberado para voltar aos gramados após rescindir com o Cruzeiro, o zagueiro Dedé, de 33 anos, concedeu entrevista exclusiva ao portal "UOL" e falou sobre o futuro da sua carreira. Ele disse ter recebido muitas sondagens e perguntas sobre o seu estado físico.

"Recebi ligações do Atlético-MG, da Chapecoense, do Flamengo, do Vasco, do Grêmio, quase todos os times da Série A. Proposta ainda não houve, mas creio que essas ligações demonstram a confiança que os clubes têm de que posso me recuperar", afirmou.



Dedé teve passagens marcantes por Cruzeiro e Vasco, com títulos de expressão. O jogador afirma que está motivado para retomar a sua carreira no futebol brasileiro.

"Me vejo jogando sim, pensei muitas coisas, mas acredito que sim, que tenho condições de voltar a jogar em alto nível e estou trabalhando para isso", disse o defensor.