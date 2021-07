Os cariocas Ane Marcelle e Marcus D'Almeida estreiam nos Jogos Olímpicos na prova de tiro com arco - Divulgação/COB

Publicado 22/07/2021 17:09 | Atualizado 22/07/2021 17:13

Tóquio - Acabou a ansiedade. No dia da abertura das Olimpíadas de Tóquio, Ane Marcelle e Marcus D'Almeida, do tiro com arco, tem estreia marcada a partir das 21h desta quinta-feira, no Parque de Yumenoshita, em Koto, situado no leste de Tóquio. Carioca, Ane Marcelle, de 27 anos, chega ao Japão com mais experiência e bagagem após o debute nos Jogos do Rio-2016.

Medalha de ouro no Pan-Americano da modalidade, disputado junho, em Monterrey, no México, ela garantiu a classificação e sonha em escrever seu nome na história novamente. É dela o melhor resultado do Brasil no tiro com arco em Olimpíadas, com a nona em 2016.

"Estou muito orgulhosa da minha trajetória, de ser a primeira atleta negra do tiro com arco a disputar os Jogos Olímpicos pelo Brasil. Quero fazer bonito aqui como fiz em 2016", disse Ane Marcelle.

Assim com a colega, Marcus D'Almeida também estreou nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ele também garantiu a vaga ao conquistar a medalha de prata no Pan de Lima. No currículo, o carioca ainda tem outra prata nos Jogos Olímpicos da Juventude de Nanquim-2014 e no Mundial Júnior, no mesmo ano.

"Acho que pulei algumas etapas e não cheguei aos Jogos do Rio do jeito que eu gostaria. Hoje eu entendo o que foi disputar uma edição dos Jogos, o tamanho de tudo aquilo, e estou mais maduro. Estou aqui em Tóquio pronto para fazer o que eu treinei, da melhor forma possível, pensando sempre coisas positivas", disse o arqueiro, hoje com 23 anos, que, assim como Ane, vai competir na prova individual e nas duplas mistas.