Germán Cano avisa que está pronto pra marcar gols pela Segundona e deixar o Vascão perto do G-4 - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 20/08/2021 16:24

Rio - Principal jogador do Vasco, o atacante Germán Cano já teve seu nome ventilado em alguns momentos como possível reforço do São Paulo. Em contato nas redes sociais, o diretor de futebol do clube paulista, Carlos Belmonte foi perguntado sobre o argentino e fez elogios ao artilheiro.

"Muito bom jogador. Mas nesse momento tem contrato, e o Vasco, com toda a razão, não o liberaria", afirmou o dirigente do Tricolor do Morumbi.

Cano chegou ao Vasco no ano passado e em pouco tempo conquistou os torcedores do clube carioca. Em participação no programa "Bem, Amigos!", da última segunda-feira, ele falou sobre seus objetivos no Cruzmaltino.

"Eu queria ficar no Vasco, não queria sair. Estou muito bem e não tinha nada a ganhar ao sair. Tive propostas de times do Brasil e exterior, mas não quis sair. Apostei em ficar e dar meu melhor ao time, para que o time possa subir", disse.