André defendeu o Vasco em 2013 - Divulgação

Publicado 27/08/2021 17:16

Rio - O Vasco foi alvo de mais um processo nesta sexta-feira. Desta vez, quem entrou na Justiça contra o clube foi o Santos, que cobra uma dívida de R$ 979.410,77 pelo atacante André, que vestiu a camisa cruzmaltina em 2013. A informação é do site "Esporte News Mundo".

Na ação, o Peixe solicita que o pagamento seja feito em no máximo 15 dias. Caso o prazo extrapole, o clube paulista solicitou a penhora deste valor, acrescido de uma multa de 10%. A ação corre na 32ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

André fez parte do elenco que acabou rebaixado com o Vasco em 2013. Pelo clube de São Januário, o atacante disputou 27 jogos e marcou 12 gols.