Publicado 30/08/2021 10:30

Rio - Tem reforço na área, o Vasco anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação do atacante Jhon Sánchez, de 22 anos. Nascido no Equador, o jovem pertence ao Independiente del Valle e foi emprestado ao clube carioca por uma temporada. Na negociação, o Cruzmaltino tem a opção de compra do atleta ao fim do empréstimo.

Em seu site oficial, o Vasco apresenta Jhon Sánchez como um jogador com passagem pelas seleções de base do Equador. Revelado pelo Manta FC, pequeno clube do país, o atacante se destacou no Del Valle. Seu momento mais marcante no futebol foi na decisão da Sul-Americana de 2019, quando marcou um dos gols da vitória sobre o Colón, da Argentina, que deu o título internacional ao clube equatoriano.



Além disso, o jogador ainda de uma assistência e balançou em jogos importantes da campanha do título, contra Corinthians e Independiente, da Argentina. Ele também fez um dos gols que Del Valle no massacre contra o Flamengo na Libertadores de 2020, quando o clube equatoriano venceu o Rubro-Negro por 5 a 0.



O equatoriano chega ao Brasil nos próximos dias para resolver os últimos detalhes burocráticos para a assinatura de contrato. O Vasco recebeu os exames médicos recentes do Independiente del Valle, e o atleta será submetido a uma revisão antes de se integrar ao grupo comandado pelo técnico Lisca.