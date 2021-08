Lisca - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 29/08/2021 19:30

A pressão era grande, mas o Vasco conseguiu responder bem e se recuperou na Série B ao vencer a Ponte Preta por 2 a 0 em São Januário. E para o técnico Lisca, a primeira semana livre de treinos que teve desde que chegou ao clube, há um mês, foi importante para a evolução da equipe, já que pôde observar melhor alguns jogadores, que inclusive ganharam oportunidade, caso de Caio Lopes.

"Nesta semana pudemos experimentar alguns jogadores, conversar com eles. Sentir quem estava melhor preparado mentalmente, que foi o caso do Caio Lopes. Andrey é outro. Vocês viram a entrevista do Andrey (o desabafo na semana passada), muita gente achou, 'ah, ele falou um monte de coisa', mas mostrou indignação. Porque nosso clube está bem longe do que a gente quer. Aqui tem homem, pai de família, tem meninada também. Todos têm caráter", afirmou Lisca.



Pressionado com as três derrotas seguidas, Lisca contou no jogo com a Ponte Preta com o apoio da esposa Dani, que viajou ao Rio de Janeiro para apoiá-lo. Inclusive, o treinador fez questão de contar com ela na sala de coletivas, onde deu a entrevista online pela Vasco TV.



"Minha mulher veio de Porto Alegre para me dar essa força. Ela sabe que estou muito engajado e não quero perder essa oportunidade de jeito algum. No aniversário do clube a gente perdeu. Mas o segundo tempo contra o Operário foi todo nosso. Ainda estamos bem insatisfeitos com a pontuação e precisamos de mais. Essa foi a tônica no vestiário", avisou.