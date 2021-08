Zeca: melhor desempenho - RAFAEL RIBEIRO/Vasco

Zeca: melhor desempenhoRAFAEL RIBEIRO/Vasco

Publicado 29/08/2021 12:11

Longe do G-4 da Série B, o Vasco não vive bom momento e precisa se recuperar na partida deste domingo, às 16h, contra a Ponte Preta, em São Januário. Sob pressão, a equipe cruzmaltina pela primeira vez em mais de um mês teve uma semana livre de trabalho sob o comando de Lisca, o que é visto como esperança de melhora no desempenho da equipe.

"Até então não tínhamos uma semana cheia para trabalhar. O professor Lisca chegou e já foi logo direto para os jogos. Foi partida atrás de partida. Não deu tempo de treinar, pois tínhamos a recuperação como prioridade. No começo, os resultados foram bons, pontuamos, ganhamos jogos, mas depois perdemos algumas partidas. Precisávamos dessa semana de treinamento. Tudo vem sendo bem feito e assimilamos bem as coisas que ele pediu. Vamos procurar colocar em prática tudo no jogo", afirmou Zeca ao site oficial do Vasco.

Depois de bom início, a queda no rendimento já coloca Lisca sob pressão e a semana livre foi vista como importante para ajustar os erros e fazer a equipe jogar mais à sua maneira. O treinador ainda pôde contar com os reforços de Leandro Castan e Daniel Amorim, recuperados de lesões físicas que tiveram tempo para trabalhar com o grupo e estão à disposição. Por outro lado, o Vasco não terá Romulo, Morato e Sarrafiore neste domingo.



"A nossa postura vai ser de jogar para frente. Em alguns jogos, particularmente, abaixamos nossa linha e isso nos trouxe dificuldade. Conversamos sobre isso ao longo dessa semana. Temos que melhorar também nossa tomada de decisão. O professor nos passou que quer ver uma equipe intensa, que marca e ataca em todos os momentos", completou Zeca.