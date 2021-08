De cabeça, Andrey abriu o placar na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre a Ponte Preta - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/08/2021 18:55

Nada como uma semana após a outra. Se após a derrota para o Operário-PR Andrey deu fortes declarações sobre a situação do Vasco, desta vez o jovem volante voltou a falar na saída de campo, mas com a alegria de quem marcou um gol e ajudou o Cruzmaltino a se recuperar na Série B, com vitória e boa atuação nos 2 a 0 sobre a Ponte Preta, em São Januário.

"O sentimento é de alegria. A gente absorveu o que o Lisca falou com a gente durante a semana, consertamos os erros, refletimos bastante para, chegar aqui e fazer uma boa partida. Buscamos o gol o tempo todo e felizmente saímos com uma grande vitória. Serve para dar confiança à equipe. Temos uma longa jornada e vamos colocar o Vasco no lugar onde ele merece", disse Andrey, em entrevista à TV Globo.



Além do volante, o outro gol também foi marcado por uma revelação do Vasco. Caio Lopes foi a aposta do técnico Lisca durante a primeira semana livre de treinos desde que assumiu a equipe. E o jovem foi outro destaque do meio de campo.



"Essa semana a gente focou na parte tática para não dar espaço, pressionar. E sobre o gol, fico muito feliz. Meu primeiro, era um sonho fazer gol aqui em São Januário. Eu comecei no Vasco com cinco anos, treinando ali atrás. E foi um gol muito importante. Vou dedicar à minha família, que está em casa e não me deixou abater, já que eu quase não joguei nesse primeiro turno", afirmou Caio.