Caio Lopes celebra seu gol, o primeiro pelos profissionais do VascoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/08/2021 17:52

O Vasco voltou a vencer após três derrotas seguidas e se recuperou na Série B. Com o 2 a 0 sobre a Ponte Preta, gols dos pratas da casa Andrey e Caio Lopes, o Cruzmaltino subiu para a 10ª posição e diminuiu para quatro pontos a distância para o Botafogo, quarto. Além de se manter no bolo da disputa por uma vaga na elite, o time de Lisca também apresentou evolução e dá mais esperanças à torcida.

Pressionado com o 11º lugar na tabela e os sete pontos longe do G-4 antes de entrar em campo, o Vasco apostou na semana livre de trabalho, a primeira de Lisca em um mês de clube, para melhorar o desempenho. E funcionou. Com o retorno de Leandro Castan, após lesão muscular, e Gabriel Pec e Caio Lopes como titulares, o Cruzmaltino apresentou algumas variações táticas no ataque que foram importantes para abrir o placar.

Com Zeca jogando mais no meio, Andrey aberto na direita e Marquinhos Gabriel na esquerda, o Vasco tinha boa movimentação e triangulações interessantes. Em uma delas, chegou ao gol, aos 18, após uma roubada de Zeca e troca de passes rápidos, com Cano lançando Marquinhos Gabriel, para cruzar na medida para Andrey, na área, marcar de cabeça.

Antes do gol, Léo Jabá teve ótima chance, também em troca de passes rápidos pela esquerda, mas o goleiro Ivan espalmou. Só que Lisca precisará de mais tempo para arrumar melhor a defesa, que ainda cometeu algumas falhas e foi salva por Vanderlei em chutes de Moisés, Marcos Júnior e André Luiz.

Após o intervalo, Lisca mudou os lados de Marquinhos Gabriel e Andrey. Apesar de o Vasco ter quase ampliado aos três, com Gabriel Pec, o volume de jogo no ataque diminuiu. Somente quando os dois voltaram às suas posições iniciais, o Cruzmaltino voltou a crescer e chegou ao segundo gol.

Aos 19, a bola saiu da direita para o meio, onde estava Caio Lopes, que dominou e soltou a bomba de longe, para marcar um belo gol - seu primeiro como profissional - e garantir a vitória. Com a vantagem, o Vasco cansou e administrou o resultado e, ao contrário do primeiro tempo, foi mais seguro defensivamente, mesmo com a pressão da Ponte Preta, que só assustou em uma falta cobrada por Moisés e em chute de Locatelli que Vanderlei espalmou.



FICHA TÉCNICA

VASCO 2X0 PONTE PRETA



Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Leandro Castan (VAS); Cleylton (PON)



Gols: Andrey, aos 18 minutos do 1º tempo; Caio Lopes, aos 19 minutos do 2º tempo.

VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Caio Lopes, Marquinhos Gabriel (Galarza), Gabriel Pec (João Pedro) e Léo Jabá (Figueiredo); Germán Cano (Daniel Amorim). Técnico: Lisca.



PONTE PRETA: Ivan, Felipe Albuquerque (Kevin),Thiago Lopes, Cleylton e Rafael Santos; André Luiz, Marcos Junior (Vini Locatelli), Fessin (Lucas Cândido), Niltinho (Iago) e Moisés; Rodrigão (João Veras). Técnico: Gilson Kleina.